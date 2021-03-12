Brezilya'da hakem sahada altına işedi

Boavista-Goias maçı öncesi futbolseverler, maçın hakeminin ilginç görüntülerine şahitlik ettiler.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Brezilya'da hakem sahada altına işedi
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12 Mart 2021 17:21
Brezilya Kupası'nda oynanan Boavista - Goias karşılaşmasını izleyenle çok ilginç bir ana tanıklık etti.

Karşılaşmanın hakemi, başlama düdüğünden önce "vakit kalmadığı için" oldukça rahat bir şekilde sahanın ortasında altına işedi.

Sosyal medyada bu görüntü üzerine, "Hakem sahaya tuvaletini yaparak maçı kutsadı" şeklinde yorumlar yapıldı.



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