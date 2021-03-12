Brezilya'da hakem sahada altına işedi

Brezilya Kupası'nda oynanan Boavista - Goias karşılaşmasını izleyenle çok ilginç bir ana tanıklık etti.
Karşılaşmanın hakemi, başlama düdüğünden önce "vakit kalmadığı için" oldukça rahat bir şekilde sahanın ortasında altına işedi.
Sosyal medyada bu görüntü üzerine, "Hakem sahaya tuvaletini yaparak maçı kutsadı" şeklinde yorumlar yapıldı.
Karşılaşmanın hakemi, başlama düdüğünden önce "vakit kalmadığı için" oldukça rahat bir şekilde sahanın ortasında altına işedi.
Sosyal medyada bu görüntü üzerine, "Hakem sahaya tuvaletini yaparak maçı kutsadı" şeklinde yorumlar yapıldı.
Será que tinha alguém vendo? É, tinha sim
Siga Boavista x Goiás, pela Copa do Brasil https://t.co/0WvWrUY2BD pic.twitter.com/lbD7aJl5cD
— ge (@geglobo) March 12, 2021