Brezilya'da Giuliano ve Talisca için kritik gün

2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen'da teknik direktör, Cuma günü aday kadroyu açıklayacak.FIFA, son aday kadro tarihi olarak 12 Mart dese de kadroyu bir an önce belirlemek isteyen Tite'nin bu Cuma günü kadroyu açıklayacağı belirtildi.Dünya Kupası kadrosu 23 kişiden oluşacak ancak Tite, aday kadro için 30 - 35 futbolcu çağırabilecek.Brezilya basını, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında diğer futbolcuları da görmek isteyen Tite'nin Fenerbahçe'den Giuliano ve Beşiktaş'tan Talisca'yı da aday kadroya çağırabileceğini kaydetti.