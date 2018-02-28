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Brezilya'da Giuliano ve Talisca için kritik gün

Brezilya Milli Takımı Tite, Dünya Kupası aday kadrosunu Cuma günü açıklayacak. Fenerbahçe'den Giuliano ve Beşiktaş'tan Talisca kadroya girmek için adaylar arasında yer alıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Brezilya'da Giuliano ve Talisca için kritik gün
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28 Şubat 2018 15:57
2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya'da teknik direktör Tite, Cuma günü aday kadroyu açıklayacak.

FIFA, son aday kadro tarihi olarak 12 Mart dese de kadroyu bir an önce belirlemek isteyen Tite'nin bu Cuma günü kadroyu açıklayacağı belirtildi.

GIULIANO VE TALISCA, ADAYLAR ARASINDA

Dünya Kupası kadrosu 23 kişiden oluşacak ancak Tite, aday kadro için 30 - 35 futbolcu çağırabilecek.

Brezilya basını, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında diğer futbolcuları da görmek isteyen Tite'nin Fenerbahçe'den Giuliano ve Beşiktaş'tan Talisca'yı da aday kadroya çağırabileceğini kaydetti.





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