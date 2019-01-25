Brezilya'da başkan, Adriano için konuştu!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan'yu devre arasında transfer etmek isteyen'ta başkan, transfer için konuştu.Brezilya basınına konuşan Santos başkanı, ''Transfer sürecinde iki taraf görüşür ve kendileri içn en iyisini savunur. Adriano transferinde de durum şu anda böyle. Tabii ki bürokrasi var, sözleşme feshi ve maaş olayları var. Ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil.'' sözlerini kullandı.Öte yandan Brezilya'da Gazeta Esportiva, Adriano'nun Beşiktaş'tan 5 aydır maaş alamadığını ve 5 aylık alacağını tahsil etmeye çalıştığını belirtti.Geçtiğimiz günlerde Adriano'ya 2 yıllık teklif götüren ve yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif eden Santos, ardından Adriano'ya 1.4 milyon euro maaş önermişti. Brezilya ekibi, Adriano'ya takımın en çok maaş kazanan ismi olması için söz verirken Adriano'dan gelen cevabı beklemeye aldı.34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösteriliyor. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek olan Santos'un ardından imza atacağı iddia edildi.Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.