Brezilya'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1204 kişi öldü

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya 'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1204 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1204 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 112 bin 304'e, vaka sayısı da 45 bin 323 artarak 3 milyon 501 bin 975'e yükseldi.



Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 461 bin 656 vaka ve 55 bin 810 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.



Ülke genelinde virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 653 bin 407 olarak kayda geçti.



Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka ve ölüm görülen ülke konumunda bulunuyor.



Hindistan Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 983 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 54 bin 849'a yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 68 bin 898 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 905 bin 823'e çıktı.



Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 158 bin 946 kişi iyileşti.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.



Meksika Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 625 artarak 59 bin 106'ya ulaştı.



Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 775 artışla 543 bin 806'ya çıktı.



Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 371 bin 638 kişi iyileşti.



Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.



Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.



