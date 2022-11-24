Brezilya'yı Richarlison sırtladı!

Brezilya, Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Brezilya'nın iki golü de Richarlison'dan geldi.

Brezilya'yı Richarlison sırtladı!
2022 Katar Dünya Kupası G Grubu karşılaşmasında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'ndaki mücadeleyi Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 63 ve 73. dakikalarda Richarlison attı. Kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Richarlison, ilk maçında iki kez fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki yıldız, ikinci golünde vurduğu vole ile harika bir gole imza attı.



Brezilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Neymar sakatlık yaşadı. PSG'nin yıldız ismi, 80. dakikada kenara geldi ve yerini Antony'e bıraktı.



Bu sonucun ardından 3 puanı cebine koyan Brezilya, grupta liderliğe yükseldi. Sırbistan ilk maçların ardından grupta son sırada yer aldı.

Brezilya, grubun ikinci maçında 28 Kasım'da İsviçre ile karşılaşacak. Sırbistan, Kamerun'la kozlarını paylaşacak.

İlk maçların ardından G Grubu'nda puan durumu:

1-Brezilya: 3 puan
2- İsviçre: 3 puan
3- Kamerun: 0 puan
4-Sırbistan: 0 puan

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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