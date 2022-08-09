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Brezilya'ya Neymar müjdesi

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığını atlattığını ve Güney Kore karşısında forma giyebileceğini açıkladı.

Brezilya'ya Neymar müjdesi
Dünya Kupası son 16 turunda Güney Kore ile karşılaşacak Brezilya'ya Neymar'dan iyi haber geldi.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, Neymar'ın sakatlığını atlattığını ve Güney Kore karşısında forma giyebileceğini açıkladı.

Neymar, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Sırbistan mücadelesinde sakatlık yaşamış ve gruptaki diğer iki maçta formasından uzak kalmıştı.

Brezilya, Güney Kore ile pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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