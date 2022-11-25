Brezilya'ya kötü haber!

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'ı Richarlison'un golleriyle 2-0 geçen Brezilya'ya iki isimden kötü haber geldi.



Brezilya medyasında yer alan habere göre, mücadelede sakatlık yaşayan Neymar ve Danilo'nun, kalan iki grup karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.



İkilinin, Brezilya'nın son 16'ya kalması durumunda yeniden forma giyebileceği aktarıldı.



Brezilya, Dünya Kupası'nın G Grubu'nun kalan iki maçında İsviçre ve Kamerun ile karşılaşacak.



