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Brezilya'ya 2 kötü haber birden!

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Brezilya'ya 2 kötü haber birden!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Brezilya, sakatlıklar nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

Brezilya'da forvet Gabriel Jesus ve sol bek Alex Telles, sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı. Kadrodaki diğer sol bek Alex Sandro da sakatlığı nedeniyle henüz topla antrenmanlar yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması beklenmiyor.

'Sambacılar'ın en önemli yıldızı Neymar da ilk maçta sakatlandıktan sonra başka bir maçta forma giyememişti. Neymar da henüz topla antrenman yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması çok düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor.

Brezilya'nın sakat oyuncularından Danilo'nun ise durumunun iyiye gittiği ve maçta oynama ihtimalinin arttığı kaydedildi.

Brezilya, 5 Aralık Pazartesi akşamı Güney Kore ile çeyrek final bileti için karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
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