X

Brezilya, son 16'da sahaya çıkıyor

Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen Brezilya, son 16 turunda Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Brezilya, son 16'da sahaya çıkıyor
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, pazartesi son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Japon taraftarlar, Katar
Japon taraftarlar, Katar'da takdir topluyor
İspanya
İspanya'da Fas maçı hazırlıkları!
"%70 Ronaldo oynamasın!"
Dünya Kupası heyecanı Doha
Dünya Kupası heyecanı Doha'nın her köşesinde
Brezilya, son 16
Brezilya, son 16'da sahaya çıkıyor