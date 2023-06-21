Brezilya, Senegal ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Portekiz'de Jose Alvalade Stadyumu'nda oynan maçı Brezilya, 4-2'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Habib Diallo, 52. dakikada Marquinhos (kendi kalesine) ve 55 ile 90. dakikada penaltıdan Sadio Mane attı.
Brezilya'nın golleri 11. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Marquinhos'tan geldi.
Portekiz'de Jose Alvalade Stadyumu'nda oynan maçı Brezilya, 4-2'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Habib Diallo, 52. dakikada Marquinhos (kendi kalesine) ve 55 ile 90. dakikada penaltıdan Sadio Mane attı.
Brezilya'nın golleri 11. dakikada Lucas Paqueta ve 58. dakikada Marquinhos'tan geldi.
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