Brezilya, Milletler Ligi'nde yarı finalde

Voleybol Milletler Milletler Ligi'nde Brezilya, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Brezilya, Milletler Ligi'nde yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2022 17:53
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez (Küba)

Brezilya: Guimaraes, Da Silva Ana, Nascimento, Bergmann, Gambatto, Silva Carneiro (Montibeller, Geraldo, Ratzke, Silva Carneiro)

Japonya: Seki, Koga, Yamada, Hayashi, Inoue, Shimamura (Ishikawa, Ogawa, Matsui, Sato)

Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14

Süre: 115 dakika (32, 35, 28, 20)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ