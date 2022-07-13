Brezilya, Milletler Ligi'nde yarı finalde

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Brezilya, Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez (Küba)
Brezilya: Guimaraes, Da Silva Ana, Nascimento, Bergmann, Gambatto, Silva Carneiro (Montibeller, Geraldo, Ratzke, Silva Carneiro)
Japonya: Seki, Koga, Yamada, Hayashi, Inoue, Shimamura (Ishikawa, Ogawa, Matsui, Sato)
Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14
Süre: 115 dakika (32, 35, 28, 20)
Salon: Ankara
Hakemler: Nurper Özbar (Türkiye), Lourdes Perez (Küba)
Brezilya: Guimaraes, Da Silva Ana, Nascimento, Bergmann, Gambatto, Silva Carneiro (Montibeller, Geraldo, Ratzke, Silva Carneiro)
Japonya: Seki, Koga, Yamada, Hayashi, Inoue, Shimamura (Ishikawa, Ogawa, Matsui, Sato)
Setler: 29-27, 28-26, 20-25, 25-14
Süre: 115 dakika (32, 35, 28, 20)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ