Brezilya, Meksika karşısında da sambaya devam etti

İKİNCİ YARIDA NEYMAR ŞOVU

FIRMINO RAHATLATTI

MEKSİKA ÜST ÜSTE 7. KEZ

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.



Brezilya, çeyrek finalde Belçika-Japonya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.



25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Neymar, ceza sahası içinde şık bir çalımla iki rakibinden kurtuldu. Yıldız oyuncu, sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken, kaleci Ochao'nun elinden dönen topu, savunma uzaklaştırdı.



33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasına girip sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, top kaleci Ochoa'dan döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldığı şık pasla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Willian'ın sert şutunda, kaleci Ochoa parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



88. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Fernandinho'nun pasıyla Neymar sol taraftan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla attığı şut, kaleci Ochoa'nın ayağından arka direğe açıldı. Müsait durumdaki Firmino, topu ağlara gönderdi: 2-0



Mücadele, Brezilya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Dünya Kupası son 16 turundaile, Samara'da karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorileri arasında yer alan Brezilya, Meksika'yımağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Karşılaşmaya Meksika iyi başlarken, ilk yarım saatin ardından Brezilya oyun üstünlüğünü eline aldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken iki takım etkili pozisyonlara girdi.Brezilya, aradığı golü ise 51. dakikada buldu. Sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Willian'ın içeriye çevirdiği topu Neymar boş kaleye ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Meksika, eşitlik sayısını yakalamaya çalışırken savunmasında boşluklar verdi.Meksika'nın savunmasındaki boşluklarını iyi değerlendiren Brezilya, 88. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle rahatladı. Kontra atakta etkili gelen Brezilya'da Neymar'ın şık vuruşunu Ochoa kurtardı ancak Roberto Firmino boş kaleye golü atarak skoru 2-0 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Brezilya, Meksika'yı 2-0 geçerek çeyrek finale çıktı.Meksika ise üst üste 7. Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendi ve ilginç bir istatistiğe imza attı.Turnuvada 7 gol atan ve sadece 1 gol yiyen Brezilya, çeyrek finalde Belçika / Japonya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.Samara ArenaGianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)Becker, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Casemiro, Willian (Dk. 90+1 Marquinhos), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Neymar, Gabriel JesusOchoa, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo, Herrera, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Carlos Vela, Lozano, Javier Hernandez (Dk. 60 Raul Jimenez)Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)Dk. 38 Alvarez, Dk. 55 Herrera, Dk. 77 Salcedo, Dk. 90+2 Guardado (Meksika), Dk. 43 Filipe Luis, Dk. 59 Casemiro (Brezilya)