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Brezilya Kupası Cruzeiro'nun

Kupa finalinin rövanşında Corinthians'ı 2-1'le geçen Cruzeiro, tarihinde altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA
Brezilya Kupası Cruzeiro'nun
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18 Ekim 2018 12:48
2018 Brezilya Kupası finalinin rövanşında Corinthians'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Cruzeiro, kupanın sahibi oldu.

Arena Corinthians'da oynanan kupanın rövanş maçına hızlı başlayan konuk ekip Cruzeiro, 28. dakikada Robinho ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi Corinthians, 55. dakikada Jadson'un penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi. Cruzeiro, 82. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Cruzeiro, üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

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