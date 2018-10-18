Brezilya Kupası Cruzeiro'nun

2018 Brezilya Kupası finalinin rövanşında Corinthians'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Cruzeiro, kupanın sahibi oldu.
Arena Corinthians'da oynanan kupanın rövanş maçına hızlı başlayan konuk ekip Cruzeiro, 28. dakikada Robinho ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi Corinthians, 55. dakikada Jadson'un penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi. Cruzeiro, 82. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Cruzeiro, üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götürdü.
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Arena Corinthians'da oynanan kupanın rövanş maçına hızlı başlayan konuk ekip Cruzeiro, 28. dakikada Robinho ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi Corinthians, 55. dakikada Jadson'un penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi. Cruzeiro, 82. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Cruzeiro, üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götürdü.
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