Brezilya, Jesus'un kapısını çaldı

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Tite'nin görevi bırakması sonrası iki teknik direktörün temsilcileriyle görüştüğü, bunlardan birinin Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus olduğu öne sürüldü.



Correio Braziliense'den Marcos Paulo Lima'nın haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fenerbahçe'den Jorge Jesus ve Palmeiras'tan Abel Ferreira'nın temsilcileriyle görüştü. Jesus için yolun daha zorlu olduğu ancak Ferreira ile anlaşmanın daha kolay olduğu belirtildi.



FENERBAHÇE'NİN İZNİ YOK



Jorge Jesus'un kulübü Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermediği, ancak Abel Ferreira için kulübü Palmeiras'ın başkan Leila Pereira aracılığıyla onay verdiği kaydedildi.



Brezilya'nın Jorge Jesus'u sezon bitmeden göreve getirmeyi istemesi halinde tazminat ödemek zorunda olacağı ve bunun da düşündürdüğünün altı çizildi.



FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASI 1 YILLIK



68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.





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