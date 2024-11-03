Brezilya GP program belli oldu!

Formula 1'de pazara ertelenen sıralama turlarıyla birlikte program belli oldu. Sıralama turları saat 13.30'da, yarış ise sat 18.30'da başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Brezilya GP program belli oldu!
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02 Kasım 2024 23:53
Son güncelleme 03 Kasım 2024 00:43
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Brezilya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Yoğun yağmur nedeniyle cumartesi gerçekleştirilmesi planlanan sıralama turları, pazar gününe ertelendi.

Brezilya'da sırala turları pazar günü TSİ saat 13.30'da başlayacak. Yarış ise yine pazar günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

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