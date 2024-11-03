Brezilya GP program belli oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. ayağı Brezilya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
Yoğun yağmur nedeniyle cumartesi gerçekleştirilmesi planlanan sıralama turları, pazar gününe ertelendi.
Brezilya'da sırala turları pazar günü TSİ saat 13.30'da başlayacak. Yarış ise yine pazar günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.
Yoğun yağmur nedeniyle cumartesi gerçekleştirilmesi planlanan sıralama turları, pazar gününe ertelendi.
Brezilya'da sırala turları pazar günü TSİ saat 13.30'da başlayacak. Yarış ise yine pazar günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek.