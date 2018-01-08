Brezilya ESEA Global Challenge Yerini Geri Aldı

Brezilya MDL Global Challange Sezon 27'ye takım gönderme hakkını tekrardan elde etti.



Brezilya ESEA Open League'i kazanan takım MDL Global Challange'a katılmaya hak kazanacak. Avrupa ve Kuzey Amerika Premier liglerinden ilk 3 takım ve Avustralya liginin kazananıyla birlikte mücadele edecekler. Brezilya yakında gerçekleşecek olan Global Challange Sezon 26 finallerine fikstür sorunları nedeniyle takım gönderememişti ve Brezilya yerine Kuzey Amerika liginin 4.sü bu finallere katılma hakkı kazanmıştı.



Brezilya'nın temsilci gönderemeyeceği ESEA Sezon 26 Global Challenge, 4-8 Ocak 2018'de, New York'ta gerçekleşecek. Space Soldiers'ın da katılacağı finaller temsilcimiz için aynı zamanda ESL Pro Lig yükselme maçlarının oynanması bakımından da önem arz ediyor.



