Brezilya elenince Guardado'dan Neymar mesajı

Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado boş durmadı

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, Meksika'yı 2-0 yenerek kupadan elediği maçın ardından Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, "Çok konuştular, şimdi evlerine dönüyorlar" şeklinde agresif bir açıklamada bulunmuştu.

Çok konuşulan bu açıklamasının ardından, Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado, Neymar'ın bu açıklamasına cevap vermekte gecikmedi.

Brezilya'nın kupadan elendiği maçın hemen ardından, Guardado Instagram üzerinden "Şimdi eve giden kim?" yazılı bir gönderi paylaştı.



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12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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