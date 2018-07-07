Brezilya elenince Guardado'dan Neymar mesajı
Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado boş durmadı
2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, Meksika'yı 2-0 yenerek kupadan elediği maçın ardından Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, "Çok konuştular, şimdi evlerine dönüyorlar" şeklinde agresif bir açıklamada bulunmuştu.
Çok konuşulan bu açıklamasının ardından, Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado, Neymar'ın bu açıklamasına cevap vermekte gecikmedi.
Brezilya'nın kupadan elendiği maçın hemen ardından, Guardado Instagram üzerinden "Şimdi eve giden kim?" yazılı bir gönderi paylaştı.
Çok konuşulan bu açıklamasının ardından, Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado, Neymar'ın bu açıklamasına cevap vermekte gecikmedi.
Brezilya'nın kupadan elendiği maçın hemen ardından, Guardado Instagram üzerinden "Şimdi eve giden kim?" yazılı bir gönderi paylaştı.
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|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
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