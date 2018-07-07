Brezilya elenince Guardado'dan Neymar mesajı

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, Meksika'yı 2-0 yenerek kupadan elediği maçın ardından Brezilya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Neymar, "Çok konuştular, şimdi evlerine dönüyorlar" şeklinde agresif bir açıklamada bulunmuştu.Çok konuşulan bu açıklamasının ardından, Brezilya, Belçika Milli Takımı'na 2-1 kaybettiğinde, Meksika'nın kaptanı Guardado, Neymar'ın bu açıklamasına cevap vermekte gecikmedi.Brezilya'nın kupadan elendiği maçın hemen ardından, Guardado Instagram üzerinden "Şimdi eve giden kim?" yazılı bir gönderi paylaştı.