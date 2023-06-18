Brezilya dostluk maçını farklı kazandı

Hazırlık maçında Brezilya, sahasında konuk ettiği Gine'yi 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Brezilya dostluk maçını farklı kazandı
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18 Haziran 2023 01:27
Dostluk maçında Brezilya, sahasında Afrike ekibi Gine ile karşı karşıya geldi.

İspanya'daki RCDE Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Brezilya 4-1 kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Real Madridli Vinicius Junior'a yapılan ırkçı tezahüratlara dikkat çekmek amacıyla Brezilya maça siyah formayla çıktı. Güney Amerika ekibi 27'de Joelinton ve 30'da Rodrygo'nun golleriyle iki farklı öne geçti. Guirassy'nin 36'daki golüyle fark bire indi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Hızını kesmeyen Brezilya 47'de Eder Militao ile yeniden farkı ikiye çıkardı ve 88'de Vinicius Jr. 88'deki penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.

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