Brezilya'dan sürpriz: Mourinho

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



BREZİLYA TEMASA GEÇTİ



İtalyan basınında yer alan habere göre, Brezilya Milli Takımı'nın, Tite sonrası adaylarından birinin de Portekizli teknik direktör olduğu belirtildi. Brezilyalı yetkililerin, bu doğrultuda Mourinho ile temasa geçtikleri kaydedildi.



Brezilya'nın, Mourinho'dan Ocak ayının sonuna kadar kesin bir cevap beklediği aktarıldı.



PORTEKİZ'LE DE ADI GEÇİYOR



Mourinho'nun adı, Fernando Santos sonrası Portekiz Milli Takımı ile de anılıyor.



2021'den bu yana Roma'yı çalıştıran 59 yaşındaki teknik adamın, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ