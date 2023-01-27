Brezilya'dan Rossi'ye teklif

Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Brezilya'dan Rossi'ye teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2023 11:46
Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Brezilya basını, Uruguaylı oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapılacağını duyurdu.

Takımın başına geçen Pereira'nın eski öğrencisi Rossi'nin transferi için ısrarlı olduğu ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ