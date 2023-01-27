Brezilya'dan Rossi'ye teklif

Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Brezilya basını, Uruguaylı oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapılacağını duyurdu.
Takımın başına geçen Pereira'nın eski öğrencisi Rossi'nin transferi için ısrarlı olduğu ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Brezilya basını, Uruguaylı oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapılacağını duyurdu.
Takımın başına geçen Pereira'nın eski öğrencisi Rossi'nin transferi için ısrarlı olduğu ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Diego Rossi, 3 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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