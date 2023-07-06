Brezilya'da Vinicus Jr. adıyla yasa çıkarıldı!

Rio de Janeiro'da Real Madridli Vinicius Junior'ın adıyla yasa yürürlüğe sokuldu.

İspanya'da son yıllarda birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmasıyla gündeme gelen Brezilyalı Vinicius Junior'a, ülkesinden destek geldi.Rio de Janeiro hükümeti, ırkçılıkla mücadele etmek amacıyla oy birliğiyle yürürlüğe soktuğu yasaya,adını verdi. Yasa maddeleri arasında, spor organizasyonlarında ırkçı saldırı gerçekleşmesi halinde oyunun durdurulması veya tatil edilmesi de bulunuyor.Yasa tanıtımı için Maracana Stadı'nda düzenlenen törene, Vinicius Junior da katıldı. Törende duygularını dile getiren 22 yaşındaki milli oyuncu,ifadelerini kullandı.