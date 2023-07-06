Brezilya'da Vinicus Jr. adıyla yasa çıkarıldı!

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ırkçılıkla mücadele için çıkan yeni yasaya, onurlandırmak amacıyla Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'ın adı verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Brezilya'da Vinicus Jr. adıyla yasa çıkarıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 14:21
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 14:23
Rio de Janeiro'da Real Madridli Vinicius Junior'ın adıyla yasa yürürlüğe sokuldu.

İspanya'da son yıllarda birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmasıyla gündeme gelen Brezilyalı Vinicius Junior'a, ülkesinden destek geldi.

Rio de Janeiro hükümeti, ırkçılıkla mücadele etmek amacıyla oy birliğiyle yürürlüğe soktuğu yasaya, "Vini Jr" adını verdi. Yasa maddeleri arasında, spor organizasyonlarında ırkçı saldırı gerçekleşmesi halinde oyunun durdurulması veya tatil edilmesi de bulunuyor.

Yasa tanıtımı için Maracana Stadı'nda düzenlenen törene, Vinicius Junior da katıldı. Törende duygularını dile getiren 22 yaşındaki milli oyuncu, "Bugün, benim için çok özel bir gün ve umarım ailem benimle gurur duyuyordur. Hala yaşım çok küçük ve böyle bir takdirle adımın onurlandırılmasını, hiç beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery