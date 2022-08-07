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Brezilya'da Tite dönemi sona erdi

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Hırvatistan karşılaşması sonrası görevi bıraktığını söyledi.

Brezilya'da Tite dönemi sona erdi
Brezilya'da, Hırvatistan mağlubiyetinin ardından Tite dönemi sona erdi.

Karşılaşma sonrası daha önce söylediği gibi görevinin bittiğini söyleyen Tite, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Yerime geçebilecek harika profesyoneller var. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok" dedi.

61 yaşındaki teknik adam, 2016 yılından bu yana Brezilya A Milli Takımı'nda görev yapıyordu.

Tite yönetiminde 81 maça çıkan Brezilya, 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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