Brezilya'da Jorge Jesus'un peşini bırakmıyorlar

Brezilya'nın Jorge Jesus sevdası bitmek bilmiyor. Sampaoli'nin Flamengo'ya imza atmasına rağmen tecrübeli teknik adam, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor. Brezilya'da çıkan haberlerde; Jesus'un Al Nassr ve Brezilya Milli Takım'ı için en güçlü aday olduğu belirtiliyor. Haberlerin detaylarında, "Al Nassr, Hırvat Dinko Jelicic'le sezon sonuna kadar devam etse de Jorge Jesus'un hayalini kuruyor. Jesus'un ismi bir kez daha Brezilya Milli Takımı'yla anılmaya başlandı." ifadeleri yer aldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda da Jorge Jesus ile devam etmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcıya yeni bir sözleşme teklifinde de bulunuldu. Ancak hem ligde hem de kupada yoluna devam eden Portekizli çalıştırıcı ise yeni sözleşme için sezon sonunu işaret ediyor. Jesus, sezon sonunda kupa kazanarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmeleri yapmak istiyor. Portekizli çalıştırıcının, 2 kupadan birinin kazanılması durumda Fenerbahçe'de kalma ihtimalinin de güçleneceği belirtiliyor.Jorge Jesus, F.Bahçe başında 42 resmi maça çıktı. Portekizli çalıştırıcı 2.24 puan ortalamasını yakaladı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2020 yılında ikinci Benfica döneminde 83 maçta 2.11 puan ortalamasını bulmuştu. Jesus, Flamengo'da ise 60 maçta 2.43 puan ortalaması elde etti. Portekizli çalıştırıcı, kariyer rekorunu ise Al Hilal'de kırdı. Jesus, 21 maçta 2.48'lik ortalamaya ulaştı. Sporting döneminde ise deneyimli çalıştırıcı, 158 maçta 2.07 ortalama yakaladı. Jesus, ilk Benfica döneminde de 321 maçta, 2.27 puan ortalaması tutturmuştu.