Brezilya'da Aboubakar isyanı

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Gremio taraftarlarını sinirlendirdi.
Brezilyalı taraftarlar, Beşiktaş teknik direktörü Santos'un yüz yüze bir görüşme yaparak kalması yönünde ikna ettiği haberleri üzerine kulüp yönetimini suçladı.
Gremio taraftarı, yönetimlerine seslenerek "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.
Brezilyalı taraftarlar, Beşiktaş teknik direktörü Santos'un yüz yüze bir görüşme yaparak kalması yönünde ikna ettiği haberleri üzerine kulüp yönetimini suçladı.
Gremio taraftarı, yönetimlerine seslenerek "40 gündür Aboubakar'ı bekliyoruz, şimdi olmadığı açıklanıyor. Bu yönetim kadro dışı bırakılan oyuncuyu alamayıp af dileyecek hale getirdi. Bir oyuncuyla nasıl pazarlık yapacağını bilmekten bile acizler" ifadelerini kullandılar.