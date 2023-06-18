Brezilya, Ancelotti'yi açıklamaya hazırlanıyor

Brezilya Futbol Federasyonu'nun 30 Haziran'da Carlo Ancelotti'nin Milli Takım'ın başına geçeceğini duyuracağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Brezilya, Ancelotti'yi açıklamaya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2023 03:19
Haziran ayının sonunda Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Brezilya basınından Globo, Milli Takım'ın başına Carlo Ancelotti'nin geçeceğini duyurdu. İtalyan teknik adamın Brezilya'nın başına geçeceği tarihin ise Haziran ayının sonu yani 30'unda gerçekleşeceği ifade edildi.

Real Madrid ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan İtalyan teknik adamın İspanyol ekibiyle kontratı bitene kadar Brezilya'yı geçici teknik direktörün çalıştırması bekleniyor. Ancelotti'nin Real Madrid yönetimini ikna etmesi durumunda ise 30 Haziran'dan itibaren İtalyan hocanın yeni takımında göreve başlayacağı belirtiliyor.

Dünya Kupası sonrası Tite'nin görevinden ayrılması sonrası Brezilya teknik direktörlüğü için Jorge Jesus'un yanı sıra Pep Guardiola gibi isimlerin de adı geçmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery