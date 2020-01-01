Brewer: "Kobe, işini doğrudan yapan bir katildi..."

Sacramento Kings forveti Corey Brewer, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı savunma deneyiminin nasıl bir şey olduğunu kaleme aldı.



Kobe, kariyerinde 33.000'den fazla sayı bulduktan sonra emekli olmuştu. Döneminin en iyi skorerlerinden biri olan Kobe, aynı zamanda tüm zamanların en iyilerinden de biriydi. Isındığı zaman, kendisini savunmak imkansıza yakındı.



Basketballnews.com'da yazdığı makalede Brewer, Kobe ile ilgili deneyimini şu şekilde aktardı:



"Kobe Bryant'a karşı ilk oynadığınız zamanı asla unutmazsınız. Benim için Minnesota'daki çaylak yılımdı ve bize 30 atmıştı. Sahaya çıktığında, havasıyla ve tavrıyla, bana 'Lanet olsun, bu Kobe Bryant!' dedirtmişti.



"İŞİNİ DOĞRUDAN YAPAN BİR KATİLDİ..."



Brewer, Kobe'nin sahada ne yapmak istediğini bildiğini, ve buna rağmen durdurulamaz bir oyuncu olduğunu belirtti:



"Kobe'yi savunmak, tam bir kabus gibiydi. Ne yapmak istediğini biliyordu ve ben bunu değiştirebilecek hiçbir şey yapamıyordum. Oyun onun için bir senaryo gibiydi; ve bana da filminde yer veriyordu.



Onunla alçak postun oradayken, ne yapacağını biliyordu. Şuydu: 'Sola fake atacağım ve sonra sağ omzumu dönüp fadeaway atacağım' veya 'Sana şut fake'i atacağım ve bana faul yapmanı sağlayıp, basket faul alacağım' veya 'Fake vereceğim ve üstünden smacı vuracağım.' Bir planı vardı ve onu uygulardı. İşini doğrudan yapan bir katildi."



