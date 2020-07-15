Brescia'dan sonra en kötü takım; Trabzonspor

Karadeniz ekibi öne geçtiği 12 mücadelede skoru tutamadı, 27 puan kaybederek bu alanda İtalyan Serie A ekibi Brescia'nın ardından 2. oldu

Haber; Sabah
Brescia'dan sonra en kötü takım; Trabzonspor
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15 Temmuz 2020 09:38
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, öne geçtiği maçlarda yaşadığı kayıplarla dikkat çekti. Bu karşılaşmalarda toplam 27 puan bırakan bordo-mavililer, bu alanda Avrupa'nın en kötü ikinci takımı durumuna geldi.

Öne geçtiği maçlarda üst üste puan kaybeden Trabzonspor, bu sorununa çözüm bulamazken, bu sezon öne geçtiği 29 maçta kaybettiği 27 puanla Avrupa'nın da 10 büyük liginde yer alan 184 takım arasında iki numaraya yerleşti.

Sadece İtalya Serie A'da 19. sırada yer alan ve öne geçtiği maçlarda 34 puan bırakan Brescia'dan daha iyi durumda olan bordo-mavililer 12 karşılaşmada skoru tutmayı başaramadı.

*Sabah/Taner Karaman






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