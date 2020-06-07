Brescia, Zajc'a teklif getirecek!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Miha Zajc için Brescia yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Brescia, Zajc'a teklif getirecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2020 11:01
Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü. Ocak ayında sakatlığı nedeniyle Brescia'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor.

Orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi sezon sonu yüksek bir bedelle satmayı planlayan Brescia, daha önce İtalya'da iki sezon Empoli forması giyen ve kendini kanıtlayan Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelmesi halinde ise görüşmelere başlamayı planlıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için