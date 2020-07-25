Brescia Başkanı: 'Balotelli, takımın kimyasını mahvetti'

Brescia Başkanı Massimo Cellino, Balotelli ile sözleşme imzalamanın büyük bir hata olduğunu düşünüyor.



"BALOTELLI İÇİN YANILMIŞIM"



Başkan, Balotelli için yaptığı açıklamada; "Serie A'ya yükseldiğimizde tüm takım hevesliydi. Gökteki bir yıldızı kovaladım ve Balotelli olmadan bile küme düşmeden kaçabilecek bir takıma sırtımı döndüm. Mario ve ben burada suçu paylaşıyoruz. Onun bize yardım edebileceğini düşünmüştüm ama yanılmışım." dedi.



Sorunlu kişiliği ile tanınan Mario Balotelli, 2019 yazında Brescia'ya transfer oldu. 29 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı 19 Serie A maçında 5 gol kaydetti.



Brescia ise ligin bitimine 3 hafta kala 24 puanla 19. sırada ve gelecek sezondan itibaren tekrar Serie B'de mücadele edecekler.



