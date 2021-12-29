Brentford - Manchester City maçı canlı olarak Tuttur'da

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Brentford'a konuk oluyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada Brentford'un galibiyetine 11,00 oran verilirken Manchester City'nin galibiyetine ise 1,07'lik oran uygun görüldü. Beraberliğe 5,40 ve 2,5 ALT oranı 2,54, 2,5 ÜST ise 1,35 olarak bültende yer aldı. BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede karşılıklı gol var oranı 1,96 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,46 olarak duyuruldu. İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Brentford'un atmasına 3,95 oran açıklandı. Gol Olmaz oranı 14,00 olurken Manchester City'nin ilk golü atmasına ise 1,13'lük oran duyuruldu.