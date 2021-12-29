Brentford - Manchester City maçı canlı olarak Tuttur'da

Brentford ile Manchester City, İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

29 Aralık 2021 10:02
Brentford - Manchester City maçı canlı olarak Tuttur'da
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Brentford'a konuk oluyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Brentford'un galibiyetine 11,00 oran verilirken Manchester City'nin galibiyetine ise 1,07'lik oran uygun görüldü. Beraberliğe 5,40 ve 2,5 ALT oranı 2,54, 2,5 ÜST ise 1,35 olarak bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede karşılıklı gol var oranı 1,96 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,46 olarak duyuruldu.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Brentford'un atmasına 3,95 oran açıklandı. Gol Olmaz oranı 14,00 olurken Manchester City'nin ilk golü atmasına ise 1,13'lük oran duyuruldu.

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