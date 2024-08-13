Brentford, Fabio Carvalho'yu açıkladı

Brentford, geçen sezon Hull City'de kiralık olarak oynayan Fábio Carvalho'yu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile 5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



Brentford, Portekizli oyuncu için 26.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yaklaşık 6 milyon euro'luk bonus maddeler de yer alıyor.



Geçen sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen oyuncu 20 maçta forma giyip 9 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.

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