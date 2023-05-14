Brentford evinde West Ham'ı üzdü!

Premier Lig 36. hafta maçında Brentford, sahasında West Ham'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brentford evinde West Ham'ı üzdü!
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14 Mayıs 2023 18:05
Premier Lig 36. hafta maçında Brentford, sahasında West Ham ile karşılaştı.

Brentford Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Brentford'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bryan Mbeumo ve 43. dakikada Yoane Wissa kaydetti.

Brentford bu sonuçla puanını 53'e çıkardı. West Ham ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brentford, Tottenham'a konuk olacak. West Ham ise Leeds United'ı ağırlayacak.

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