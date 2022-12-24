Brentford'dan Thomas Frank'a dev sözleşme

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'da Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in sözleşmesi uzatıldı.
Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik adamın yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.
Ekim 2018'den bu yana takımın başında bulunan Frank, 2020-21 sezonunda Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı.
Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 19 puan toplayan Brentford, 10. sırada bulunuyor.
Brentford Kulübü, 49 yaşındaki teknik adamın yeni kontratının 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.
Ekim 2018'den bu yana takımın başında bulunan Frank, 2020-21 sezonunda Brentford'u Premier Lig'e çıkarmıştı.
Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 19 puan toplayan Brentford, 10. sırada bulunuyor.
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