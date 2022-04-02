Brentford, Chelsea'yi deplasmanda dağıttı!

Premier Lig 31. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Brentford'a 4-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brentford, Chelsea'yi deplasmanda dağıttı!
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02 Nisan 2022 18:54
Premier Lig 31. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Brentford 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 61. dakikada Vitaly Janelt, 54. dakikada Christian Eriksen ve 87. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Chelsea'nin tek golü 48. dakikada Rüdiger'den geldi.

83 YIL SONRA GALİP

Brentford, bu sonuçla 83 yıl sonra Chelsea karşısında galibiyete uzandı. 

Konuk ekip bu galibiyetle puanını 33'e çıkardı. Chelsea ise 59 puanda kaldı.

Ligin 32. haftasında Chelsea, Southampton deplasmanına gidecek. Brentford ise West Ham'ı ağırlayacak.
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