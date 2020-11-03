Brendan Rodgers'tan Çağlar Söyüncü müjdesi

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Leeds United'ı 4-1 yendikleri maçın ardından Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı.
Rodgers, 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Çağlar'ın daha erken dönebileceğini belirtti.
Deneyimli teknik adam, "Çağlar'ın ameliyat olmasına gerek yok. Operasyonu bu şekilde yönetiyoruz. İyileşme süreci çok iyi gidiyor" dedi.
İngiliz basını da bu sözlerin ardından Çağlar'ın beklenenden kısa sürede takıma katılacağını bildirdi.
Rodgers, 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Çağlar'ın daha erken dönebileceğini belirtti.
Deneyimli teknik adam, "Çağlar'ın ameliyat olmasına gerek yok. Operasyonu bu şekilde yönetiyoruz. İyileşme süreci çok iyi gidiyor" dedi.
İngiliz basını da bu sözlerin ardından Çağlar'ın beklenenden kısa sürede takıma katılacağını bildirdi.