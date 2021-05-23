Brendan Rodgers: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Tottenham maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Brendan Rodgers: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
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23 Mayıs 2021 22:11
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Tottenham'a 4-2 yenilen ve Şampiyonlar Ligi şansını kaçıran Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını kaydeden Rodgers, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sezon boyunca savaştık. Hep dediğimiz gibi 38 maçın da sonucu önemli ve sonunda başaramadık. Bu oyunculara sadece hayran olabilirim. Çok önemli oyunculardan uzun süre eksik olmamıza rağmen son 15 dakikaya kadar doğru noktadaydık. Çalışarak, daha iyi dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Leicester City, Premier Lig'i 66 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

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