Brendan Rodgers: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Premier Lig'de bu sezon en uzun süre ilk 4 sırada yer alan Leicester City, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.



📆242 gün, Leicester

📆155 gün, MANU

📆139 gün, Liverpool

📆130 gün, Man City

📆102 gün, Chelsea pic.twitter.com/prVO26R1YV



— Sporx (@sporx) May 23, 2021

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Tottenham'a 4-2 yenilen ve Şampiyonlar Ligi şansını kaçıran Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers açıklamalarda bulundu.Üzgün olduklarını kaydeden Rodgers, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sezon boyunca savaştık. Hep dediğimiz gibi 38 maçın da sonucu önemli ve sonunda başaramadık. Bu oyunculara sadece hayran olabilirim. Çok önemli oyunculardan uzun süre eksik olmamıza rağmen son 15 dakikaya kadar doğru noktadaydık. Çalışarak, daha iyi dönmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Leicester City, Premier Lig'i 66 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.