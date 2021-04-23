Brendan Rodgers: 'Fofana, orucunu açsın diye oyundan aldım'

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers, West Bromwich ile oynadıkları maçta Fofana'yı orucunu açması için oyundan çıkardığını söyledi.



20 yaşındaki oyuncunun Müslüman olduğunu vurgulayan Rodgers, "Fofana oruç tutuyor, gün boyunca bir şey yemedi, içmedi. Onu 60. dakikada oyundan almamın nedeni bu. Kenara gelerek bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inancına saygı duyuyorum, inandıkları şey onları güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.



Oyuncunun oruç tutmasına rağmen oldukça iyi bir performans sergilediğini de belirten Rodgers, birçok farklı inançtan futbolcuyla çalıştığını ve hepsine inançlarına uygun davrandığını da belirtti.



