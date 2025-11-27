Breidablik - Samsunspor: İlk 11'ler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak.



İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 23.00'da başlayacak.



Müsabakayı Ukraynalı hakem Denys Shurman yönetecek. Shurman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Klym Zabroda olacak.

Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.Okan, Borevkovic, Yunus Emre, Van Drongelen, Zeki, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Mouandilmadji.Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında forma giyemeyecek.Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev ve Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla averajla lider konumda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.Samsun ekibi, Breidablik maçının ardından sırasıyla AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 16. maçına çıkacak.



Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi.



Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.



Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.



Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.



KONFERANS LİGİ'NDE LİDER



Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenildiği aldı.



Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.



Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, zorlu rakiplerini tek tek geçmeyi başardı.



Lig aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i ve üçüncü müsabakada Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yendi.



Avrupa'da son oynadığı 4 maçta kırmızı-beyazlılar kalesini gole kapattı.



Breidablik karşılaşması öncesinde 36 takımlı Konferans Ligi'nde averajla liderliğe yerleşen Samsunspor, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK ile gol yemeyen 2 takımdan biri oldu.



Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 23 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 14 gol gördü.



GOLCÜLERİ SIRTLADI



Samsunspor'un Avrupa Kupaları'ndaki golleri, golcü oyuncuları Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Anthony Musaba ve Emre Kılınç'tan geldi.



Konferans Ligi'ndeki 3 karşılaşmada Musaba, Holse ve Mouandilmadji 2'şer gol atma başarısı gösterirken Emren Kılınç ise 1 gol atarak kırmızı-beyazlı takımın başarısında pay sahibi oldu.



