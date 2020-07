Breaking Bad'in yıldızı büyük bir oyun üzerinde çalışıyor

Gustavo Fring'in Breaking Bad ve Better Call Saul'daki rolü ile tanınan Giancarlo Esposito, devasa bir video oyunu projesi üzerinde çalışıyor, ancak ne yazık ki henüz bu konuda konuşamıyor.





Gustavo Fring olarak bildiğiniz Breaking Bad, Better Call Saul ve The Mandalorian aktörü Giancarlo Esposito büyük bir video üzerinde çalışıyor. Esposito, Collider ile yaptığı son röportajda haberi teyit etti ancak proje üzerinde henüz bilgi veremeyeceğini söyledi.



Giancarlo Esposito, projeden kısaca bahsetti ve yapılmakta olan oyun için " yeni bir oyunculuk tarzı " olarak adlandırdığı bu video oyunu çok büyük olacak. Şimdi işin içerisinde Giancarlo Esposito gibi bir oyuncu olunca akıllara acaba yeni oyunun Late Shift veya The Complex tarzı FMV (Video oyunlarda gerçek insan ve mekan çekimlerinin kullanılmasına dayalı hikâye anlatım tekniği) bir oyun olabilir mi diye düşündürüyor.



Dürüst olmak gerekirse herhangi bir şey olabilir, çünkü aktör proje üzerinde tam olarak ayrıntılı olarak durmadı. Birçok hayran muhtemelen Rockstar'ın GTA VI 'sında Esposito'yu görmeyi çok ister. Söylentiler arasında Vice City ve Rio De Janeiro 'dan esinlenen bir şehirde bir antagonist için mükemmel bir seçim olacaktır.



Tabii ki, şu anda hiçbir şey doğrulanmadığı için bu sadece bir spekülasyon. Ayrıca bu oyunun ne zaman açıklanacağını, ne tür olduğunu veya arkasında kim olduğunu bilmiyoruz.



Kaynak: turkmmo.com