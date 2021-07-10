Bravo size kızlar! Genç millilerimiz ilk maçta galip...

16 Yaş Altı Kız Milli Takımımız 2021 CEV U16 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na, ilk rakibi Polonya'yı 25-22, 28-26, 18-25 ve 25-18'lik set sonuçlarıyla 3-1 yenerek galibiyetle başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Bravo size kızlar! Genç millilerimiz ilk maçta galip...
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10 Temmuz 2021 18:57
CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki ilk mücadelesinde Türkiye, Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Polonya ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 25-22, 28-26, 18-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı.

Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçını yarın TSİ 16.00'da Çekya ile yapacak.


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