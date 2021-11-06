BrandWeek İstanbul 2021 için geri sayım

EMEA bölgesinin en büyük iş ve yaratıcılık festivali olan Brand Week Istanbul, şehrin farklı noktalarında izleyicisiyle buluşuyor. 8 Kasım'da konuşmacılara özel düzenlenecek resepsiyonun ardından etkinlik 9 Kasım'da, Müze Gazhane'de herkese açık olacak atölyeler, sergiler, söyleşiler, imza günleriyle başlayacak. Müze Gazhane'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasının ardından Harun Tekin ve Koray Candemir, Şakalı Akustik ile sahnede olacak. 10-11-12 Kasım tarihlerindeyse Zorlu PSM'de gerçekleşecek oturumlar, paneller, seminerler, marka lansmanları, ödül törenleri ve yarışmalarla yılın en ilham verici haftası devam edecek.
Etkinlikte yaratıcı endüstrilerin, iletişim dünyasının ve teknolojiye öncülük edenlerin odağındaki meseleler ele alınacak. Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, sanatçı Refik Anadol, komedyen Cem Yılmaz, belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales, yazar Ece Temelkuran, oyuncu Engin Akyürek, yazar André Aciman, oyuncu Tuba Ünsal, filozof Prof. Renata Salecl, müzisyen Haluk Levent, analist Brian Solis, fütürist Bernard Marr, maNga müzik grubu, oyuncu Belçim Bilgin, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, MasterCard CMO'su Raja Rajamannar, MullenLowe Group UK CCO'su ve iletişimci Jose Miguel Sokoloff, yazar ve gazeteci James Nestor bu seneki konuşmacılardan sadece bazıları.
Brand Week Istanbul izleyicilerini dolu ve yoğun bir program bekliyor. 9 Kasım'da Müze Gazhane'de, Prof. Renata Salecl'in söyleşisi ve imza günü, Dilara Koçak'ın İklim Pozitif Mutfak Atölyesi ve Yekta Kopan'ın söyleşisi ve imza gününden sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İnsan Odaklı İstanbul" isimli açılış konuşması için İstanbullulara seslenecek. Hemen ardından Harun Tekin ve Koray Candemir, şarkılarıyla Müze Gazhane'de olacak.
10-11-12 Kasım'da hem Zorlu PSM'de sahneden hem de online yayınlanacak içerikler Inspiration Hall, Brands&Trends ve World Stage'den oluşan toplam 3 farklı salonda Brand Week Istanbul izleyicisiyle buluşacak.
Ayrıntılı bilgi ve online katılım için: www.brandweekistanbul.com
Etkinlikte yaratıcı endüstrilerin, iletişim dünyasının ve teknolojiye öncülük edenlerin odağındaki meseleler ele alınacak. Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, sanatçı Refik Anadol, komedyen Cem Yılmaz, belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales, yazar Ece Temelkuran, oyuncu Engin Akyürek, yazar André Aciman, oyuncu Tuba Ünsal, filozof Prof. Renata Salecl, müzisyen Haluk Levent, analist Brian Solis, fütürist Bernard Marr, maNga müzik grubu, oyuncu Belçim Bilgin, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, MasterCard CMO'su Raja Rajamannar, MullenLowe Group UK CCO'su ve iletişimci Jose Miguel Sokoloff, yazar ve gazeteci James Nestor bu seneki konuşmacılardan sadece bazıları.
Brand Week Istanbul izleyicilerini dolu ve yoğun bir program bekliyor. 9 Kasım'da Müze Gazhane'de, Prof. Renata Salecl'in söyleşisi ve imza günü, Dilara Koçak'ın İklim Pozitif Mutfak Atölyesi ve Yekta Kopan'ın söyleşisi ve imza gününden sonra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İnsan Odaklı İstanbul" isimli açılış konuşması için İstanbullulara seslenecek. Hemen ardından Harun Tekin ve Koray Candemir, şarkılarıyla Müze Gazhane'de olacak.
10-11-12 Kasım'da hem Zorlu PSM'de sahneden hem de online yayınlanacak içerikler Inspiration Hall, Brands&Trends ve World Stage'den oluşan toplam 3 farklı salonda Brand Week Istanbul izleyicisiyle buluşacak.
Ayrıntılı bilgi ve online katılım için: www.brandweekistanbul.com