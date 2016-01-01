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Brandon Ingram'a, Pelicans'dan 158 milyon dolarlık kontrat!

ESPN'den Adrian Wojnarowski ile konuşan menajerlerine göre, New Orleans Pelicans ve yıldız oyuncu Brandon Ingram, beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir uzatma kontratı için anlaşmaya vardılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski ile konuşan menajerlerine göre, New Orleans Pelicans ve yıldız oyuncu Brandon Ingram, beş yıllığı 158 milyon dolarlık bir uzatma kontratı için anlaşmaya vardılar.

Ingram bu ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncuydu, ancak kariyerinin en iyisi olan 23.8 sayı, 6.1 ribaund, 4.2 asist ortalamalarını yakaladığı ve üçlük çizgisi gerisinden %39.1 şut isabeti bulduğu harika bir patlama sezonunun ardından, New Orleans'a uzun vadeli bir taahhüt vermesi bekleniyordu.

23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş ve 2019-20 sezonunun En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü de kazanmıştı.

Ingram, 2016 yılında Los Angeles Lakers tarafından Draft'ta 2'nci sırada seçilmişti ve geçtiğimiz sezondan önce, Anthony Davis'i Los Angeles'a gönderen anlaşmada New Orleans'a takas edilmişti.

Ingram şu anda, Pascal Siakam, Ben Simmons ve Jamal Murray'den sonra, çaylak sözleşmesinin ardından maksimum anlaşma yapmayı garantileyen, 2016 Draft sınıfının dördüncü üyesi oldu. Boston Celtics forveti Jaylen Brown ve Sacramento Kings şutör guardı Buddy Hield, o zamandan beri 100 milyon doları aşan veya yaklaşan anlaşmalar yapan, bu sınıfın diğer üyeleri.


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