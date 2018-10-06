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Brandon Ingram: "Artık All-Star olmak istiyorum"

Los Angeles Lakers'ın genç yıldızı Brandon Ingram, bu sezon All-Star olmak istiyor.

Los Angeles Lakers'ın yetenekli forveti Brandon Ingram, bu sezon All-Star olmak istiyor.

Ligde 3. sezonunu geçiren Brandon Ingram, The Athletic'ten Bill Oram'a, "Artık, All-Star bir oyuncu olmak istiyorum. Bu yıl All-Star olmayı hedefliyorum." dedi.

Kendisine Batı'da birçok kaliteli forvet olduğuna ve rekabetin çok yüksek olduğuna dair gelen soruya, "Bence, benim için gayet gerçekçi bir hedef." cevabını verdi.

"BRANDON INGRAM, KAWHI LEONARD GİBİ"

Los Angeles Lakers Başantrenörü Luke Walton da oyuncusu hakkında, "Bence, karakteri tıpkı Kawhi Leonard gibi. Geçen sezon sesini hiç duymadım. Bu sezon da sesi hiç çıkmadı. Ancak, bir şey söylediğim zaman o noktayı anlıyor ve yerine getiriyor." yorumunu yaptı.




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