Brand: "Playofflarda Boston'la oynayacakmış gibi hazırlıyoruz"

Philadelphia 76ers genel menajeri Elton Brand, takımının playoff'larda Boston Celtics ile karşılaşacak gibi hazırlandığını söyledi.



76ers, Atlantik Bölgesi rakibi Celtics ile çok sayıda playoff eşleşmesiyle ve hatta geçen yaz Al Horford'ı kendilerinden almasıyla, şiddetli bir rekabet yaratmıştı.



Brand, NBA'in askıya alındığı dönemi, Celtics ile bir playoff eşleşmesinde tekrar karşıya geleceklerini düşünerek geçirdiğini itiraf etti:



"Celtics hakkında, bir rakip olacaklarmış gibi konuşuyoruz. (Koç) Brett (Brown) ve çalışanları da normal sezonda ve sıralamalarda bir değişiklik olması durumunda, diğer takımlara yönelik hazırlandı. Ama biz derin bir dalış yaptık. Playofflara gidip Celtics oynayacak gibi hazırlanıyoruz."



