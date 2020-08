Brand: "Bruce Bowen neden bahsediyor, anlamış değilim"

Philadelphia 76ers genel menajeri Elton Brand, eski NBA oyuncusu Bruce Bowen'a, bu sezonun başlarında bir maçtan önce takımla yaptığı toplantının ayrıntılarını açıkladığı için tepki gösterdi.



Bowen, ESPN'nin "Get Up" programında, söylediklerini şöyle açıkladı:



"Joel Embiid gibi bir süperstara daha çok yatırım yapmış olsalardı, işler böyle olmazdı sanki. O takımda ana adam olmayı benimseyen, kampa formda giren, başkalarını daha iyi yapması gerektiğini anlayan birine. Ki bu yüzden maksimum sözleşmeli bir oyuncu. Sorumluluğun, olması gerektiği yere konulmadığını düşünüyorum ve süperstarları sahada daha iyi oyuncular olmaktan sorumlu tutmaya başlamamız gerekiyor."



Bowen, Brown'ın kendisni Sixers'la konuşmaya davet ettiği bir durumdan da bahsetti ve Embiid'in, Twitter'da daha az zaman geçirme tavsiyesiyle ilgili "sorun yaşadığını" iddia etti.



"GİDİP BUNLARI ESPN'DE KONUŞMAZSINIZ..."



Bowen'ın bu sözleri, Brown'ın hoşuna gitmedi:



"Joel Embiid bir oyuncu ve kişi olarak gelişiyor. Bence o doğru yerde. Bu bubble'da sezonun yeniden başlaması sırasında liderlik etme şekliyle, ki sizler perde arkasını görmüyorsunuz, ancak her toplantıya gelmişti, takım etkinliklerine öncülük ediyordu ve çok daha iyisini yapmaya zorluyordu. Kendisi kazanmak istiyor ve Philadelphia'da olmak istiyor."



"Bruce Bowen ile ilgili olarak, gerçekten neden bahsettiğini bilmiyorum. Genellikle, bir takım için bir toplantıda konuşmanız istendiğinde, gidip ESPN'de bunun hakkında konuşmazsınız. Bu toplantılarımdan hiçbirine bir daha davet edilmeyeceğine eminim."



Brand, Sixers'ın Brett Brown'ın yerini alacak bir başantrenör arayışına liderlik edecek ve öyle görünüyor ki, profesyonel sporcular için "hesap verebilirliğin" nüanslarını göz önünde bulunduracak.