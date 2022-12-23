Branco van den Boomen Galatasaray'ı bekliyor!

Galatasaray'da scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen, teknik heyetin de tam not verdiği Branco van den Boomen, geçtiğimiz günlerde verdiği mesajda, Cim Bom'a yeşil ışık yakmıştı.27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, henüz kendisine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken,ifadelerini kullandı.Hollandalı orta saha oyuncusunun menajeriyle yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı.Sarı-Kırmızılılar, Boomen transferini ocak ayında bitirmeye çalışacak. Ancak Toulouse tarafı bonservis konusunda kolaylık sağlamazsa, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, temmuzda bedavaya kadroya dahil edilecek.Galatasaray Yönetimi, Boomen'la ocak ayı itibarıyla resmi protokol yapmaya hazırlanıyor.Geçen sezon Toulouse'ta 12 gol atıp 23 asist yaptıktan sonra dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma karşı oynadıkları hazırlık maçında da verdiği gol pasıyla öne çıktı.