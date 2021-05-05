Braian Samudio, Bülent Uygun ile kendine geldi

Rizespor'un Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesinin ardından adeta kendine yeni bir sayfa açtı.



Rizespor'da ki 4. sezonunu geçiren Paraguaylı oyuncu, Süper Lig'de ki en üretken dönemini de bu sezon yaşıyor.



Rizespor'a geldiği ilk yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samudio, 33 maçta 20 gol ve 5 asistlik performansı ile yeşil-mavili taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Samudio'nun bu performansının ardından Rizespor yönetimi Paraguaylı oyuncunun bonservisini alıp kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Samudio, Süper Lig'de forma giydiği ilk sezonunda ise 29 maçta 5 gol ve 4 asist üretti. 2019-2020 sezonunda ise 30 lig maçında forma giyen Samudio, 5 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi. Samudio, Süper Lig'de ki en üretken dönemini yaşadığı bu sezon ise 34 maçta 7 gol ve 4 asistle takımının skora en fazla katkı veren iki isimden biri oldu. [Günebakış]



