Braian Samudio, Bülent Uygun ile kendine geldi

Paraguaylı oyuncu Braian Samudio, Bülent Uygun ile kendine yeni sayfa açtı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Braian Samudio, Bülent Uygun ile kendine geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2021 13:09
Rizespor'un Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio, teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesinin ardından adeta kendine yeni bir sayfa açtı.

Rizespor'da ki 4. sezonunu geçiren Paraguaylı oyuncu, Süper Lig'de ki en üretken dönemini de bu sezon yaşıyor.

Rizespor'a geldiği ilk yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samudio, 33 maçta 20 gol ve 5 asistlik performansı ile yeşil-mavili taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Samudio'nun bu performansının ardından Rizespor yönetimi Paraguaylı oyuncunun bonservisini alıp kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Samudio, Süper Lig'de forma giydiği ilk sezonunda ise 29 maçta 5 gol ve 4 asist üretti. 2019-2020 sezonunda ise 30 lig maçında forma giyen Samudio, 5 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi. Samudio, Süper Lig'de ki en üretken dönemini yaşadığı bu sezon ise 34 maçta 7 gol ve 4 asistle takımının skora en fazla katkı veren iki isimden biri oldu. [Günebakış] 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.