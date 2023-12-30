Braga zirve yarışında hata yapmadı

Portekiz Premier Lig 15. hafta maçında Braga, deplasmanda Casa Pia'yı 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Braga zirve yarışında hata yapmadı
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30 Aralık 2023 22:55
Portekiz Premier Lig 15. hafta maçında Casa Pia ile Braga karşı karşıya geldi. Rio Maior Stadyumu'nda oynanan maçı Braga 3-1 kazandı. 

Braga'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Joao Moutinho, 77. dakikada Simon Banza ve 88. dakikada Rodrigo Zalazar kaydetti. Casa Pia'nın tek golü 74. dakikada Clayton'dan geldi. 

Braga'da forma giyen Serdar Saatçı, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Braga, ligdeki puanını 32 yaptı. Casa Pia ise 16 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Casa Pia, Moreirense deplasmanına gidecek. Braga, sahasında Guimares'i ağırlayacak.

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