Braga turun kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Braga evinde Petah Tikva'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Braga turun kapısını araladı
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26 Temmuz 2024 00:26
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Daniel Sousa'nın ekibi Braga evinde Dan Romann'ın yönetimindeki Petah Tikva'yı 2-0 mağlup etti.

Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Braga'nın gollerini 57. dakikada Ricardo Horta ve 60. dakikada penaltıdan Rodrigo Zalazar kaydetti.

Braga'da forma giyen milli futbolcu Serdar Saatçı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Serdar, 66. dakikada sarı kart gördü.

Turun rövanş maçı 1 Ağustos Perşembe günü Bulgaristan'da bulunan Georgi Asparuhov Stadı'nda, saat 20.30'da oynanacak.

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