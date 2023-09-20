Braga - Napoli maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Braga - Napoli karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, deplasmanda Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Braga - Napoli maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Braga Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.Napoli, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Genoa ile 2-2 berabere kalmıştı.Braga ise Portekiz Ligi'nde Farense deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.19:45 Real Madrid-Union Berlin19:45 Galatasaray-Kopenhag22:00 Bayern Münih-Manchester United22:00 Benfica-RB Salzburg22:00 Braga-Napoli22:00 Arsenal-PSV22:00 Sevilla-Lens22:00 Real Sociedad-İnter