Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 13:02

Braga - Napoli maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Braga - Napoli maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Braga - Napoli maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Braga ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Braga - Napoli maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Braga - Napoli maçı canlı izleme detayları

Braga - Napoli maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle | Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Braga - Napoli karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, deplasmanda Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Braga - Napoli maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
BRAGA - NAPOLI MAÇI CANLI İZLE



BRAGA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BRAGA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Napoli, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Genoa ile 2-2 berabere kalmıştı.

Braga ise Portekiz Ligi'nde Farense deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI


19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter

 
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